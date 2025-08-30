Hääle ja suhtlemisoskusega töötav idu kaasas 3,6 miljonit dollarit

Tehisintellektil põhinevat hooneautomaatikat arendav iduettevõte Bisly kaasas hiljuti 4,3 miljonit eurot, et laieneda. Idufirma juht Ants Vill rääkis, et rahastusvooru üks eesmärk on hoogsalt siseneda Poola turule.
Eestis teadlaste idufirma MuRayTech, mis arendab tehislikul müüonkiirgusel põhinevat tehnoloogiat, kaasas hiljuti oma esimese investeeringu. “Täpseid numbreid veel ei avalikusta, aga tegemist on kuuekohalise summaga,” ütles kaasasutaja Andi Hektor.
Eesti energiasüsteem seisab teelahkmel, kus ühelt poolt on surve vähendada kasvuhoonegaaside emissioone ning teisalt tagada varustuskindlus ja konkurentsivõime rahvusvahelisel turul. Taastuvenergia areng on vältimatu samm, kuid seda saadab küsimus: kas meie sõltuvus välismaistest tehnoloogiatest ei suurene veelgi? Paneelid, inverterid ja akud vajavad materjale ning tootmisvõimsusi, mida Euroopas napib. Samas pakub taastuvenergia mitmeid strateegilisi eeliseid.