  ST
  29.08.25, 12:24

Autode tellimine Euroopast: miks see on 2025. aastal mõistlik valik ja kuidas teha tark otsus

Autode tellimine Euroopast on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud. Põhjuseid on mitmeid: ostukäitumine on liikunud alates Covid-19 pandeemiast veebi, autot ei pea kohapeal otsimas käima, suurem mudelite ja varustusevalik ning nõudlus-pakkumus suhtest tulenevalt parem hinnatase. Ka Eesti maksukeskkond (CO₂-põhine automaks) suunab ostuotsuseid teadlikumaks – pelgalt ostuhinnast enam ei piisa, vaid vaadata tuleb kogukulu (TCO).
Auto ost, müük ja vahetus ei pea piirduma üksnes Eestis pakutavate võimalustega, vaid uudistada tasuks julgelt ka Euroopa turul toimuvat.
Nüüd ei piisa lihtsalt ostuhinna võrdlemisest – targem on lähtuda kogukulu loogikast ehk mõelda, kui palju auto 3-5 aasta jooksul tegelikult maksab. Ja Eesti järelturult sobivat sõidukit otsides võiks kindlasti uurida ka, mida pakuvad Euroopa turud.
Automobile.ee aitab sul Euroopast auto tellida algusest lõpuni, mugavalt, kiirelt ja turvaliselt: otsing, taustakontroll, logistika, registreerimine ja vajadusel finantseerimine. Meie eelis? Oleme Eestis Mobile.de ainus ametlik API-partner– ligipääs Euroopa suurima automüügiportaali tööriistadele ja andmetele tähendab, et sobiva sõiduki leidmine on kiirem, turvalisem ja täpsem ning meie portaalis saad seda teha täitsa eesti keeles. Lisaks oleme koondanud teiste Euroopa riikide suurimad ja turvalisemad automüügiportaalid meie kodulehele.

Miks on Euroopast auto tellimine järjest populaarsem?

Valik ja varustuse kooslus. Suurtel turgudel on sama mudeli puhul rohkem erinevaid mootoriversioone, veoskeeme ja varustuspakette (nt adaptiivne püsikiirushoidja, 360° kaamerad, HUD, infotainment-süsteemid (info, ühilduvus ja meelelahutussüsteemid, LED/Matrix-tuled jne)
Läbipaistvus. Nagu ka kohapealt autot ostes, on tellides võimalik teha eelkontrolli, küsida lisainfot piltide või dokumentide kujul.
Kogukulu loogika. Hea varustuse ja kulude suhe + korralik jääkväärtus = mõistlik TCO (Total Cost of Ownership) 3–5 aasta vaates.
Kiireim tee “õige” autoni. API-põhine andmepäring suurendab valikut ja tabavust: vähem kompromisse, rohkem sinu soovile vastavaid valikuid.

Kuidas teha mõistlik valik? (praktiline kontrollnimekiri)

1) Alusta vajadustest, lõpeta faktidega

Sinu kasutajaprofiil: linna-/maanteesõit, läbisõit, pere- ja varustusvajadused.
Fikseeri eelarve ja varustuse kooslus, mitte ainult hind.

2) Vaata varustuse ja hinna suhet

Järelturul loevad funktsioonid, mis on päriselt kasutatavad ja hoiavad väärtust:
Juhiabid: adaptiivne püsikiirushoidja, juhiabisüsteemid, 360° kaamerad, HUD.
Valgustus: LED/Matrix/laser – turvalisem sõit ja kaasaegne ilme.
Mugavus: istmesoojendused/ventilatsioon, elektriline reguleerimine ja mälud.
Veoskeem: AWD on Eestis hinnas eriti universaalide ja maasturite puhul.
Digitaalne hooldusajalugu: lihtne, kuid tugev usaldusargument ostjale.
Värv ja salong: neutraalsed, vastupidavad lahendused hoiavad ostjaskonna laiema.
Õpi meie kogemusest: korra jäi Mercedes-Benz V-klassi ostul Distronic tähelepanuta. Kõik muu oli laitmatu, läbisõit väike, pikk kere, kõrgeim interjööritase (istmed, materjalid, stereo), elektrilised uksed, kuid just see üks varustuselement kitsendas sihtrühma ja pikendas müügiperioodi oluliselt.
Moraal: määra oma varustuse vajadus selgelt, kontrolli enne broneeringut, sest see hakkab mõjutama nii sinu kasutusmugavust ning hiljem ka järelturul ostjaskonda.

3) Arvesta kogukulu (TCO)

TCO = ostuhind + transport & registreerimine+ automaks (reg + aastamaks) + kindlustus+ kütus/elekter+ hooldus & rehvid+ remondireserv+ finantseeriminejääkväärtus
Kulud, mida kindlasti arvestada:
  • Ostuhind – esimene suur väljaminek, mitte kogu kulu.
  • Transport & registreerimine – logistika ja ametlik vormistus.
  • Automaks – CO₂-põhine registreerimistasu + aastamaks.
  • Kindlustus – kasko/liiklus; GAP tasandab ostuhinna ja turuväärtuse vahe täiskao/varguse korral.
  • Kütus / elekter – vastavalt läbisõidule ja hinnatasemele.
  • Hooldus & rehvid – regulaarne teenindus, hooajavahetus ja tarvikud.
  • Võimalikud remondid – ootamatu rike; lisagarantii aitab katta (mootor, käigukast, elektroonikamoodulid jms).
  • Finantseerimine – liisingu/laenu intressikulu.
  • Jääkväärtus – mida tugevam, seda madalam TCO.
Sisuliselt tähendab see, et kuigi Euroopast tellides lisandub transport, pakub laiema võimaluse leida õige varustusega auto, mille jääkväärtus on kõrgem – see nullib transpordikulu sisuliselt ära. Lisaks on parema varustuse puhul tavaliselt laiem ostjaskond ja kiirem müük järelturul.

Kiirplaan arvutamiseks (3 sammu)

  1. Pane kirja kulud kõigis ülaltoodud ridades (kolme aasta lõikes).
  2. Hinda jääkväärtus (varustuse mõju, läbisõit, turuseis).
  3. Arvuta TCO ja võrdle 2–3 varianti – tihti võidab see, millel on parema varustuse ja hinna suhe.

Kuidas tellimise protsess käib?

Otsing. Kaardista enda soovid ja vajadused
Kontroll. Kontrollime kõike, mida vähegi saame: müüja tausta, sõiduki läbisõitu, hooldusajalugu, kahjusid ja tehnilist seisukorda.
Läbipaistev hinnastus. Sõiduki maksumus, logistika, riigilõivud/registreerimine – kogu pilt sulle enne otsust.
Logistika ja dokumendid. Korraldame transpordi ja auto registreerimise Transpordiameti liiklusregistris.
Üleandmine Eestis. Sina saad oma puhta, uue ja arvele võetud auto kätte meie mõnusast Nõmmel asuvast autosalongist. Soovitame lisada pikendatud garantii või GAP-kaitse– sest kasko ei kata ootamatuid tehnilisi rikkeid ega väärtuse langust täiskao korral.
Tugi ka pärast ostu. Küsimuste, lisavarustuse ja hooldussoovituste osas oleme olemas – konkreetsetes juhtumites nõustame personaalselt.

Finantseerimine ja autovahetus kiirelt ja mugavalt

Tellimusprotsess koos autovahetusega on kiire, turvaline ja mugav. Euroopast auto tellimine ei tähenda, et peaksid kogu summa korraga tasuma. Enamikele klientidele tuleb appi liising ja järelmaks, sageli kasutatakse isegi 0% sissemakse võimalust.
Autovahetus on loodud selleks, et mugavalt oma vana auto uue vastu vahetada, andes selle uue auto sissemaksuks. Sinu vana auto hindamine on tasuta ning kui pakkumine ei sobi, on võimalik jätta auto meile komisjonimüüki. Enamus juhtudel on esmase hinnangu andmine võimalik ise kohale tulemata, selleks on Automobile.ee kodulehel vorm, mille saab distantsilt mugavalt ära täita. Kui esmane hinnang sobib ja uus auto on välja valitud, siis tuleks sõiduk hinnata üle ka kohapeal, mis võib aega võtta orienteeruvalt kuni 30 minutit.
Euroopast auto tellimine on täna praktiline viis leida just sinu jaoks õigete lisadega sõiduk, mis pakub väärtust nii kasutuses kui ka järelturul. Automobile.eeühendab suure turu valiku, kontrolli ja läbipaistva hinnastuse – nii saad teha otsuse, mis on mõistlik kogukulu ja tugeva jääkväärtusega.
Avarda oma valikuvõimalusi ja telli auto Euroopast juba täna. Alusta tasuta päringust – leia enda vajadustest ja soovidest lähtuv sõiduk, teeme eelkontrollid, korraldame logistika ning vormistame soovi korral kasvõi otse liisingusse!
Euroopast auto tellimineAutovahetusLiising ja järelmaksKontakt
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

