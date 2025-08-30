Tagasi 30.08.25, 15:00 Raadiohitid: Bali eri, kodubörsi parimad ja pensionidebatt Nädala kuulatumates raadiosaadetes räägiti Balil elamisest ja kinnisvara ostmisest, samuti arutati pensioni, spordi ja kodubörsi üle.

Finantsvaba investor Anu Lill usub, et paljud inimesed võiksid olla finantsvabad, kui nad oma varadega kavalamalt ümber käiksid.

Foto: Raul Mee

Balil elav noor pensionär: paljud inimesed on finantsvabad, ilma et nad seda teaksid

"Kui inimesed lihtsalt paigutaksid oma varad ümber, siis ma arvan, et väga paljud võiksid juba praegu finantsvabad olla. Võib-olla see mets või maalapike ei ole parim investeering," rääkis Lill. Intervjuus räägiti Balil elamisest ning sellest, miks ei tohi turulanguse ajal paanikasse sattuda. Intervjueeris Juhan Lang.

LHV analüütik tutvustab, mida kohalikest börsiettevõtetest osta ja mida müüa

LHV analüütik Raido Tõnisson rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis kõige värskematest ostusoovitustest ja sellest, millistest ettevõtetest võiks vast loobuda. Tõnissoni meelest on kõige kõrgema kasvupotentsiaaliga Balti ettevõte Läti Eleving Group. Intervjuus tuli põhjalikult juttu ka sellest, millele Tallinnas käpp peale panna. Intervjueeris Juhan Lang.

7000 euroga Bali arendajaks: Eesti mehe teekond uskumatu tootluse juurde

„Investor Toomase tunnis“ piiluti troopilise Bali saare kinnisvaramaailma telgitagustesse. Bali saarel resideeruv kinnisvaraarendaja ning ettevõtte Venture Villas Bali asutaja ja juht Karl Urbanik kõneles saare kinnisvarasse investeerimise võimalustest. Saates tuleb juttu, kuidas alustas Urbanik 7000 eurose algkapitaliga Bali saarel kinnisvaraäri. Saates arutati ka Bali maaomanduse eripärasid, välisinvestorite maksusoodustusi ning anti kaasa praktilisi nõuandeid. Saatejuht on Jana Saarkoppel.

Äripäeva hommikuprogrammis peeti maha pensionidebatt

Hommikuprogrammis debateerisid endine minister Kristjan Järvan ja Tuleva juhatuse liige Sten Andreas Ehrlich teise pensionisamba vajalikkuse üle. Järvani hinnangul on II pensionisammas põrunud ning parem oleks see üldse ära kaotada. Ehrlich näeb asja positiivsemalt. Debatti juhtis Äripäeva investeerimisvaldkonna juht Juhan Lang.

Torm spordiäris paiskab turu segamini

Samal ajal kui Sportlandi omanikud kohut käivad ning teineteist üle võtta proovivad, haaravad turgu uued isukad tulijad, rääkisid ajakirjanikud saates “Äripäev eetris”. Saates tuli juttu ka kuumaks köetud tööturust, sadu miljoneid ja sadu töökohti tõotavast kaitsetööstusparkide eriplaneeringust ning ettevõtteid tabanud küberkelmuste lainest. Saates osalesid Kristel Härma, Kristjan Pruul ja Neeme Korv.