Silvano käive ja kasum kahanesid

Peamiselt Venemaal ja Valgevenes tegutseva Silvano Fashion Groupi poolaasta käive ja kasum olid väiksemad kui mullu.
- Silvano valgevene pesubränd Milavitsa.
- Foto: Meeli Küttim
Silvano käive oli esimesel poolaastal 28,4 miljonit eurot, 5,7% vähem kui mullu samal ajal. Hulgimüügi käive vähenes eurodes mõõdetuna 12,7% võrra, teatas ettevõte börsile.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Seotud lood
Nasdaq Tallinna börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjon määras kahele ettevõttele rahatrahvi, kuna majandusaruanne hilines liiga kaua.
Peamiselt Venemaal ja Valgevenes naistepesu äri ajava Silvano Fashion Groupi käive kahanes esimeses kvartalis mulluse sama ajaga võrreldes, kuid kasum kasvas.
Autode tellimine Euroopast on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud. Põhjuseid on mitmeid: ostukäitumine on liikunud alates Covid-19 pandeemiast veebi, autot ei pea kohapeal otsimas käima, suurem mudelite ja varustusevalik ning nõudlus-pakkumus suhtest tulenevalt parem hinnatase. Ka Eesti maksukeskkond (CO₂-põhine automaks) suunab ostuotsuseid teadlikumaks – pelgalt ostuhinnast enam ei piisa, vaid vaadata tuleb kogukulu (TCO).