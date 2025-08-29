Villig napsas Luigelt alles ametisse astunud finantsjuhi

Lili Kirikal püsis Ekspress Grupi finantsjuhina alla aasta.
Foto: Raul Mee
Meediakontserni nõukogu teatas Rain Sarapuu valimisest juhatuse liikmeks ja finantsjuhiks, ametiperiood kestab 30. septembrini 2028. aastal. Ettevõte viitas teates Rain Sarapuu mitmekülgsele ja pikaajalisele kogemusele finantsvaldkonnas.
