Kohus kuulutas suure osa Trumpi tollimaksudest ebaseaduslikuks

Investeerimispank Goldman Sachs hindab, et USA presidendil Donald Trumpil õnnestub leida mooduseid, kuidas laveerida mööda kaubanduskohtu otsusest, mille järgi ei oleks riigipea tohtinud kehtestada tolle hädaolukorraseadustest lähtuvalt, vahendavad Yahoo Finance ja CNBC.
Autode tellimine Euroopast on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud. Põhjuseid on mitmeid: ostukäitumine on liikunud alates Covid-19 pandeemiast veebi, autot ei pea kohapeal otsimas käima, suurem mudelite ja varustusevalik ning nõudlus-pakkumus suhtest tulenevalt parem hinnatase. Ka Eesti maksukeskkond (CO₂-põhine automaks) suunab ostuotsuseid teadlikumaks – pelgalt ostuhinnast enam ei piisa, vaid vaadata tuleb kogukulu (TCO).