Hanschmidti krunti noolinud Noorus SPA plaanib miljoneid investeerida

Narva-Jõesuus avati spaa-hotell Noorus 2014. aastal. Foto: Andres Haabu

Paberite järgi miinuses Noorus Spa Hoteli omanikel on tohutult laienemisplaane, näiteks lootsid nad tuntud ettevõtja Ain Hanschmidti firmalt osta Tallinnas asuvat Pirita TOPi.

Ettevõte pidas isegi läbirääkimisi ja tellis hotelli tehnilise auditi, kuid lõpuks ostmisest siiski loobuti, kuna objekt on muinsuskaitse all, see aga oleks nõudnud täiendavaid investeeringuid. 2018. aastal müüs hotelli omanik AS Infortar Pirita Spa hoopis ettevõttele Purje Vara OÜ.