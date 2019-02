Raadiohommikus: elektri abil Saarde ja tagasi

Saaremaa Laevakompanii korraldatud praamiliiklus Saaremaa ja Virtsu vahel. Foto: Veiko Tõkman Jaga pilti:

Rohetehnoloogia aina suureneva tähtsustamise puhul ei ole teemaks enam ainult autode energiaallikate keskkonnasõbralikumaks muutumine. Järgmisel kevadel on Eestis kavas katsetada ka osalt akudel töötavat reisiparvlaeva, mis viiks inimesed ja autod mandrilt Saaremaale ja tootks tagasi. Kuidas selline praam töötab, räägib TS Laevade laevandusvaldkonna juht ja peakapten Guldar Kivro.

Lisaks sellele päevakajalised teemad meilt ja mujalt.

Stuudios on Kaspar Allik ja Madis Aesma.

Päev jätkub kolme saatega:

11.00–12.00 „Poliitikute töölaud“. Sotside üheks valimislubaduseks on, et hooldekodukoht oleks igaühele kättesaadav keskmise vanaduspensioni eest. Praegu on aga hooldekodukoht umbes kaks korda kallim, kui lubaks vanaduspension. Räägime saates hooldekodude teenuse korraldamisest, ärist, maksumusest ja rahastamisest. Sotse esindab Helmen Kütt ja hooldekodudeäri köögipoolest räägib ettevõtja Igor Pihela. Saatejuht on Eliisa Matsalu.

13.00–14.00 „Eetris on ehitusuudised“. Ehitusinsener ja ettevõtja Taavi Liiv tutvustab, millised võimalused on ehitusmaterjali tootjatel mudelprojekteerimisest kasu lõigata. Juttu tuleb ka lihtsamast võimalusest läheneda BIMi ja mudelprojekteerimise teemale, nimetades kogu protsessi tagasihoidlikult ehitusinfo senisest efektiivsemaks vahetamiseks, mis peaks vähendama ka skeptikute pelgust teemaga tegeleda. Saatejuht on Lauri Leet.

15.00–16.00 „Kullafond“. Toome kaks näidet kodumaistest ettevõtetest, kelle tooted ja teenused aitavad ettevõtjatel tööprotsesse lihtsustada. Stuudios on Evert Nõlv õigustehnoloogia ettevõttest ExtendLaw ja Kaarel Holm värbamisäpi MeetFrank looja. Saadet juhib Jürgen Klemm. Kullafondi kuuluv saade "Fookuses" on salvestatud märtsis 2018.

Kuula raadiot otse SIIT.