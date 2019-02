ERJK nõuab Keskerakonnalt Midfieldi tasumata arveid

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon otsustas neljapäeval, et Keskerakonnal tuleb OÜ-le Midfield maksta 1,2 miljonit eurot, sest just niipalju on erakonna kunagise reklaamimeistri Paavo Pettai hinnangul jäänud aegade jooksul teenuste eest erakonnalt küsimata. Nüüd järgneb suure tõenäosusega kohtuvaidlus.

Reklaamiärimees Paavo Pettai on varasemalt meedias tunnistanud, et on jätnud Keskerakonna arveid esitamata vähemalt 1,2 miljoni euro ulatuses. ERJK hinnangul on tegemist varjatud annetustega, mis tuleb tasuda.

ERJK aseesimees Kaarel Tarand ütles ERR-ile, et Keskerakond esitas neile tähtajaks 25. jaanuariks küll igasuguseid selgitusi, kuid mitte vettpidavaid tõendeid.

1,28 miljonit eurot jaguneb kaheks: sellest üle poole on Keskerakonna huvides tehtud kulutused ja kolmandik on mõistlik töötasu ehk arved, mille Pettai firma Midfield jättis omal ajal Keskerakonnale esitamata, sest parteil polnud raha.

Keskerakonnal on ettekirjutuse vaidlustamiseks kohtus aega 30 päeva. "Keskerakonna senist käitumist arvestades on meil põhjust arvata, et seda nad ka teevad," märkis Tarand.

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb erakonna pressiteates et ERJK tänane otsus, pole tõsiseltvõetav ning erakond pöördub otsuse osas kohtusse.

Korb rõhutas, et pole ühtegi lepingut, arvet või muud tõestust, et aastatel 2009-2015 on Midfield OÜ jätnud esitamata enam kui 1,27 miljoni euro eest arveid ning seda on korduvalt tõendatud ka Erakondade Järelevalve Komisjonile.

"Vastupidi, oleme aastatel 2009-2016 tasunud Midfieldile 2,25 miljonit eurot. Sellele summale lisandus arbitraažikohtu otsus, mille järgi maksti Pettaile 533 000 eurot. Oleme kõikide teenuste eest tasunud ja enamgi veel," kinnitas Korb.

Keskerakonna peasekretär lisas, et Keskerakond on tasunud OÜ-le Midfield arveid suuremas ulatuses, kui OÜ Midfield omakorda tarnijatele. „Samuti on komisjoni poolt jäänud kontrollimata viimati aastal 2014 majandusaasta aruande esitanud Pettai ettevõtte tegelik majanduslik seis ja raamatupidamine,“ tõi Korb välja.

„On tõendamata, et Pettai esitatud arved seonduvad Eesti Keskerakonnaga ning seda on tunnistanud ka komisjon ise, keda see teadmine otsuse tegemisel kummalisel kombel siiski ei seganud,“ tõdes Korb. Nii näiteks on Pettai muu hulgas esitanud tasumata arvete hulka ka raamatu „Tõde Eestist“ ja selle väljaandmise, mis ei ole kuidagi seotud MTÜ-ga Eesti Keskerakond. Antud raamatu kirjastajaks on märgitud OÜ Midfield

Korb sõnas, et arvestades rohkeid vastuolusid, aga ka seda, et Pettai pole pöördunud kohtusse ning võimalikud nõuded oleksid seaduse järgi aegunud, on ERJK otsus arusaamatu.