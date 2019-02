Ettevaatust kinnisvara broneerimislepinguga

Kinnisvaraarendus Foto: Scanpix Jaga pilti:

Kinnisvara ostule eelnevas broneerimislepingus ei tohi olla viiteid tulevasele müügile selles osas, et näiteks broneerimistasu ei tohi olla arvestatud müügihinna katteks, vastasel juhul on broneerimisleping õigustühine.

„Kehtiv riigikohtu praktika ütleb, et kui broneerimislepingus on mis tahes viide tegelikule müügikokkuleppele, müügihinnale ja sellele, et osa müügihinnast on juba tasutud, siis ei ole tegemist broneerimislepinguga, hoolimata sellest, mis pealkiri sellele panna. Sellisel juhul on tegemist kinnisvara ostu-müügi eellepinguga ja see on tühine. Broneerimisleping on üksnes ooteajaleping,“ selgitas Triniti vandeadvokaat Anna Liiv Äripäeva raadiosaates „Triniti eetris“.