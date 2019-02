Briti piiril kardetakse kahe kuu pärast kaost

Suurbritannia sõlmpunkti Euroopaga ehk Doveri sadamat läbib iga päev keskmiselt rohkem kui 7000 veoautot. Jaanuari alguses tehti sadamas katse, mida tähendaks pikaldasem tolliprotseduur, milles osales siiski vaid umbes 100 veoautot. Foto: EPA Jaga pilti:

„Me võime vaid ette kujutada millised need järjekorrad seal (Doveris – toim) siis tegelikult on,“ lausus maksu- ja tolliameti tolliosakonna tolliformaalsuste valdkonna juht Külli Kurvits vastuseks küsimusele, kas leppeta Brexit toob kaasa kaose Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi piiri peal.

„Kõik sõltub sellisest sõnakõlksust nagu on ühistransiidiprotseduuri konventsioon. Kui toimub leppeta lahkumine ja Ühendkuningriik pole konventsiooniga liitunud, siis see tähendab, et Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu piiril vormistatakse kõikidele autodele või kõikidele kaupadele tolliprotseduurid. See võtab aega, see võtab raha. Kindlasti tekivad järjekorrad.“