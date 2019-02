VEB Fondi hüvitis noatera peal

VEB Fondi sertifikaadiomanikele hüvitise maksmise otsustamine on noatera peal, toetus ja vastuseis eelnõule jaguneb riigikogus enam-vähem pooleks.

Kui riigikogus hääletamiseks läheks, oleks seal VEB Fondi hüvitise maksmise toetajaid umbes pooled. Foto: Eero Vabamägi / Postimees / Scanpix Jaga pilti:

Üks ettevõtja, kellele riik raha tagastaks, on Pärnu Kalur Holding, mida juhib 70. eluaastale lähenev Elmar Orav. „Oleme seda 20 aastat ja rohkemgi veel oodanud,“ ütles Orav, kellel on siiski hinge peal reformierakondlase Jürgen Ligi sõnad. „Kui lugupeetud, kunagine rahandusminister ja, tundub, et eluaegne riigikogu saadik sõimab küsijaid spekulantideks, siis on see ääretult solvav, sest teenisime raha ausalt.“