Eva Palm: et soovitut saavutada, tuleb olla agressiivne

Live Nation Estonia peapromootor Eva Palm. Foto: Raul Mee

„Kõvemat naist Baltikumi meelelahutusmaailmas kui mina ei ole olemas,“ alustas Live Nation Estonia peapromootor Eva Palm Gaselli Kongressi ülesastumist. Naljaga öeldud lausega tuleb aga nõus olla, sest tõepoolest – Eva Palmil on, mida ette näidata.

Kontsertide korraldamine võib kõrvaltvaatajale tunduda glamuurne ja põnev töö ning ilmselgelt ongi, kuid ka sellel valdkonnal on varjupooli, mida kõrvaltvaataja näha ei pruugi.

„Sind lüüakse kümme korda uksest välja. Lõpuks käid nii kaua, kuni nad ära tüdinevad ja meile ühe väikese show annavad,“ räägib Palm oma igapäevatööst ehk sellest, kuidas ta artistide esindajatega suhtleb, neile pakkumisi kirjutab ja Baltikumi esinema saada proovib.

„Sa pead olema erakordselt agressiivne, käima peale, tõestama, et meil on turgu ja raha, ja kinnitama, et suudad piletid maha müüa,“ räägib Palm.

Järjepidev suhtlemine tekitab suhteid, tekib usaldus, mis võimaldab omakorda tegema hakata juba suuremaid asju. „Ise ei koputa meie uksele keegi, keegi ei tule end ise pakkuma,“ ütleb Eva Palm.

Ta on aastaid tegelenud U2 Eestisse toomisega. „Selle bändi esindaja ütles mulle kord, et Eva, unusta ära U2 kontsert Baltikumis. Aga ma siiski jätkan ja iga kuue kuu tagant saadan talle kirja, kus annan taas teada, et soovin U2 teha. Küll on tema jaoks kord lauluväljak liiga väike, siis tulevad klassikalised laused nagu money talks jne.“

Eva Palm ütleb, et tal on vahel tunne, et U2 esindaja lihtsalt istub oma kabinetis ja mõtleb, et mida ma küll seekord Palmile vastaks. Kirjavahetus jätkub ja usk, et suurbänd kunagi Baltikumis üles astub, pole kustunud.