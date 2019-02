Vaarik: ärge võrrelge end Sõõrumaaga, vaid Süüria pagulasega

Näitleja Andrus Vaarik rääkis Gaselli Kongressil, et kapitalism on pannud meid tunnistama kasumiusku, mis sunnib meid end kogu aeg teistega võrdlema ja õnnetuna tundma.

Jaga pilti:

„Kasumiusk paneb meid uskuma, et oleme õnnetud, et midagi oleks justkui kogu aeg puudu. Mina ei ole õnnetu, nagu see kasumiusk käsib,“ ütles armastatud näitleja Andrus Vaarik õnnest ja unistustest kõneldes.