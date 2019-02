Raadiohommikus: levinumad GDPRi rikkumised

Eelmisel aastal jõustunud Euroopa uute andmekaitse nõuete puhul kartsid ettevõtjad kopsakaid trahve, mis nõuete eirajaid ähvardavad. Millised on olnud GDPRi levinumad rikkumised ja kui suured on olnud nende rikkumiste eest määratud karistused Eestis ning Euroopas, sellest räägime Äripäeva raadio hommikuprogrammis andmekaitseeksperdi, advokaadibüroo Sorainen advokaadi Tea Kookmaaga.

Esmaspäeval avaldas rahandusministeerium analüüsi erakondade valimislubaduste kohta. Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja Sven Kirsipuu teeb hommikuprogrammis ülevaate kõige suurema rahalise mõjuga valimislubadustest.

Hommikuprogrammi juhivad Indrek Mäe ja Aivar Hundimägi.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Eetris on salvestus investor Toomase konverentsi arutelust. Muu hulgas kuuleb, kuhu investeerida 1000 ja 100 000 eurot täna, kuidas luua võitev strateegia 2019. aastaks ning hulgaliselt praktilisi soovitusi investeeringute juhtumiseks. Arutlusringis osalevad investor ja TalTechi ja ettevõtluskõrgkooli Mainor õppejõud Kristjan Liivamägi, investor ja aktiivne kaupleja Ivar Mägi, ettevõtja ja investeerimisfondide juht Londonis Katre Saard ning päevakaupleja Marat Kasparov. Arutlusringi juhib investor ja Äripäeva peadirektor Igor Rõtov.

13.00–14.00 "Cleantech". Teeme juttu innovatsioonist Eesti riigis. Uurime, kui kaugel on rakendusuuringute keskuse loomise plaan ning mida see Eesti riigile tähendaks. Mis on tulevase keskuse eesmärk ning kuidas see aitab ületada n-ö surmaorgu teadustööde ja nendel põhinevate rakenduste vahel? Stuudios avab teemat riigikogu liige Anne Sulling.

Lisaks tutvustab idufirma 3cular looja Kaisa Hansen elu start-up'i konkurssidel ja seda, kuidas oma ideega jõuda kaugele nii Eestis kui ka maailmas. Saatejuht on Mart Valner.

15.00–16.00 "Isemajandav Eesti"*. Saates tutvustab ettevõtja Jaan Pillesaar Teenusmajanduse Koja välja töötatud digitaalset solidaarsussüsteemi, mille teostumine tähendaks seda, et riigi roll teenuste pakkumisel väheneks oluliselt ning suureneks inimeste otsustusõigus ja valikuvabadus. Samuti paraneks praegu riigi pakutavate teenuste kvaliteet ning väheneks maksumaksja raha raiskamine. Saadet juhib Aivar Hundimägi.

* - kordussaade

