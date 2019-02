Robert Kitt: need numbrid ei ole meile tuttavad

Swedbanki juht Robert Kitt ütles, et täna meedias avaldatud numbrid rahapesu kohta ei ole pangale tuntud, vahendas ERR.

"Tõepoolest, meedias on avaldatud paar-kolm numbrit, mis puudutasid kahtlaseid tehinguid. Need numbrid ei ole meile tuntud, me oleme saanud need läbi pressi," ütles ta ERRile. "Meie ärimudel ei ole kunagi põhinenud mitteresidentide teenidamisel, aga loomulikult meil neid on, kuid on oluline öelda, et mitteresidentide raha ei tähenda automaatselt musta raha," rääkis Kitt „Aktuaalses kaameras“.