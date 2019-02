Uus löök Balti pangandusele

2014. aastal andis Swedbanki juht Priit Perens (vasakul) juhikoha üle toonasele ettevõtete panganduse juhile Robert Kitile. Tänase tööpäeva jooksul ei olnud kumbki Äripäevale kommentaaride jaoks kättesaadav. Foto: Andras Kralla Jaga pilti:

Täna tabas Eestit uus löök, kui rahapesuprobleemide keskmesse tõusis siinne suurim pank Swedbank, mille kaudu on liikunud miljardeid kahtlast raha. Swedbanki juht Robert Kitt tänase tööpäeva jooksul kommentaare ei andnud.

Rootsi rahvusringhäälingu SVT uurivad ajakirjanikud leidsid, et kokku 5,8 miljardi USA dollari mahus kahtlast raha on liikunud läbi Swedbanki kontode Balti riikides. Sellest 26 miljonit on seotud Venemaa maksupettustega, mille avastas Sergei Magnitski.