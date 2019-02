Rahapesuskandaal võib panganduses jõujooni nihutada

LHV nõukogu liige Raivo Hein. Foto: Andras Kralla

Eesti pangandusturgu tabanud löögid teevad kindlasti klientide elu raskemaks ja annavad samas hea kasvuvõimaluse kohalikele pankadele, eriti LHV-le. Kuulda on jutte ka täiesti uute kohalike pankade loomisest.

BigBanki juhatuse liige Martin Länts ütles, et suurte pankade Eesti turult lahkumine on kohalikule tarbijale kindlasti kahjulik, sest mõjutab laenude kättesaadavust eraisikutele ja ettevõtetele. Ta viitas statistikale, mille järgi on viimase aasta jooksul olnud kergelt tõusus nii keskmiselt välja antud tarbimislaenude kui ka eluasemelaenude krediidikulukus. "Sama ei saa öelda meie naaberriikide kohta," ütles Länts.