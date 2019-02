Hiina turistide arv kasvab kiiresti

Ainuüksi Tallinna ja Helsingi vahel reisijaid vedava Tallinki klientide seas on sadu tuhandeid Hiina turiste Foto: Raul Mee

“Hiina turiste on praegu veel vähe. Aga see on kõige kiiremini kasvav segment,” rääkis Olde Hansa restorani juht Aile Laansalu.

Laansalu sõnul on nad sisse andnud taotlused Hiina peamiste makseplatvormide AliPay ja WeChati kasutuselevõtuks ja lähikuudel hakkab ka Olde Hansa hiinlastelt nende abiga makseid vastu võtma.