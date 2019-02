Seppikute miljoniäri kurikuulsate varifirmadega

Sulev ja Ain Seppik 2017. aastal. Foto: Andras Kralla

Omaaegse siseministri Ain Seppiku ning tema poegade Sulevi ja Siimu firmad on aastate jooksul kandnud 6,7 miljonit eurot Briti varifirmadele, mida seostatakse nii Aseri kui Moldaavia rahapesuskandaaliga, kirjutab Postimees.

Ei saa väita, et Seppikud on tegelenud rahapesuga, kuid neil on olnud rahalised suhted variettevõtete võrgustikuga, mida on varem kuritegelikes skeemides ära kasutatud ja mille majandustegevuses ei paista erilist loogikat, märgib päevaleht.

Võimalik on seegi, et tegemist on tavapäraste offshore-tehingutega, kus tegelikke kasusaajaid üritatakse peita või püütakse maksude pealt kokku hoida, Sulev Seppiku kinnitusel on kõik nende ettevõtete poolt teostatud tehingud tegelikud, konfidentsiaalsuspõhimõttele viidates ta enamat ei kommenteerinud.

