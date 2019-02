Raadiohommikus: Tallinki tulevikust ja töötajate värbamisest

Tallinki juht Paavo Nõgene. Foto: Raul Mee

Tallinki eile avaldatud majandustulemusi aitab pulkadeks lahti võtta laevafirma juht Paavo Nõgene, kes võtab seisukoha ka Eestis lahvatanud dopinguskandaali suhtes. Samuti kuuleme, miks on mõistlik praegu kütuse hind fikseerida ning mis saab tulevikus Tallinki dividendist.

Suurimatest vigadest, mida tööjõupuuduse käes vaevlevad ettevõtted teevad, annab värske uuringu põhjal ülevaate Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

Veel kuuleme värskeid emotsioone Eesti tippmaletajalt, Aeroflot Openil oma elu tippsaavutuse teinud Kaido Külaotsalt.

Energiamärgiste uuest määrusest ning selle mõjust kinnisvarahindadele räägib EKVÜ eestseisuse liige Liina Laas.

Hommikuprogrammi veavad Indrek Mäe ja Priit Pokk.

11.00–12.00 "Äripäev Eetris". Nädala kõige kuumemad teemad, poliitika-, dopingu- ja pangandusvaldkonnast võtavad kokku Meelis Mandel ja Neeme Korv.

13.00–14.00 "Kinnisvaratund". Mis on kinnisvarasektori ootused poliitikutele ja millised on olnud erakondade seisukohad sel teemal valimiste eel. Saate esimeses pooles toome kuulajateni üürileandjate TOP 5 vead. Külas on Uus Maa Kinnisvarabüroo juhatuse liige Mika Sucksdorff ja ärikinnisvara konsultant Eduard Sorokin. Saatejuht on Kristi Kool.

15.00–16.00 "Ettevõtlusraadio". Investoriteliidu saates tuleb juttu alahinnatud Z- j Y-generatsioonist. Ühiskonnas levib arusaam, mille kohaselt on noored püsimatud, eneseotsingutel, vähe motiveeritud ja kardavad pingutust. Kuidas on lood tegelikult, räägivad meile Changemakers Academy esindajad Erkki Kubber ja Samuel Vard. Saatejuht on Mart Opmann.

