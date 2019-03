Suusaliidu sponsorid: ootame ära uurimistulemused ja siis reageerime

Dopingukahtlustega kimpus olnud Andrus Veerpalu treenimas 2014. aastal Eesti meeste suusakoondist. Pildil paremalt teise Karel Tammjärve ja vasakult teise Andreas Veerpalu pea kohal ripub dopingukahtlus ja ka reaalselt Austrias vangi minek. Foto: Margus Ansu / Tartu Postimees / Scanpix

Seefeldi suusaalade maailmameistrivõistlustel 48 tunniks kinni peetud Karel Tammjärve ja Andreas Veerpalu sponsorid on kriminaaluurimisest ja dopinguskandaalist jahmunud, kuid ei soovi enne ametliku info saabumist toetusplaane ümber teha.

Karel Tammjärve sportlaskarjääri toetav autoklaaside tootja Saint-Gobain Glass Estonia juhatuse esimees Andi Kasak tõdes, et soovib ära oodata Austria politsei menetluse tulemused. „Praegu on peamine tunne suur segadus, mis on omamoodi segunenud pettumusega,“ märkis Kasak. „Ootame ära tulemused ja otsused tulevad kindlasti adekvaatsed,“ lisas ta.