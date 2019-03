Mäggi: lähen vist tagasi erasektorisse

Praeguste tulemuste järgi Keskerakondlasest riigihalduse minister Janek Mäggi riigikokku ei pääse. Kuigi vara on veel lõplikke järeldusi teha, on Mäggi sõnul tõenäoline, et ta läheb tagasi erasektorisse.

Janek Mäggi (vasakul) koos Keskerakonna esimehe Jüri ratasega valimistulemusi ootamas. Foto: Liis Treimann

Mäggi sõnul on valimistulemusi vaadates kõnekas, kui kõvasti on parempoolsed erakonnad Reformierakond, EKRE ja Isamaa teistest ees. “See on üsna tugev sõnum,” ütles ta. “Kuid see ei tähenda, et tuleb ka parem valitsus,” sõnas ta. “Reformierakonnal on väga oluline koht, kellega ta valitsust teha tahab. Hetkel tundub, et ta võib seda teha ka EKREga,” ütles ta.

Mäggi kommenteeris valimistulemusi, kui on Keskerakonnal oli 25 kohta ja Reformierakonnal 35. “Tegelikult on see väike vahe ja see võib veel muutuda,” rääkis ta. Võimalus on ka veel, et jätkaks praegune koalitsioon.

Mäggi hindas oma ministrikogemuse võimsaks. “Kui sellist võimalust pakutakse, siis see tuleb ju vastu võtta. See on nagu minu doktorikraad,” ütles ta. “Arvasin juba aasta tagasi, et see aasta tuleb raske, ja tuligi,” rääkis ta.

Mäggi sõnul ta hetkeseisuga riigikokku ei pääse. “Tuleb mõelda uute väljakutsete peale,” ütles ta. On vara öelda, kas ta jätkab veel poliitikas. “Kui Jüri teeb ettepaneku jätkata valitsuses, siis muidugi mõtlen sellele, kuid erakonnas on ka palju teisi kandidaate,” rääkis ta. “Võimalus tuleb anda eelkõige suurimatele häältekogujatele. Seega on väga tõenäoline, et ma lähen tagasi erasektorisse,” rääkis ta.