Pevkur: ülioluline, kas Eesti 200 tuleb üle või ei

Võru-, Valga- ja Põlvamaa esinumber, reformierakondlane Hanno Pevkur tunnistas, et praegu paistab Reformierakond liikuvat valimisvõidu poole. Koalitsiooni seisukohast on aga tema sõnul ülioluline, kas Eesti 200 ületab valimiskünnise või ei.

Reformierakonna endine esimees Hanno Pevkur on äraootaval seisukohal, kas Eesti 200 ületab valimiskünnise või mitte. Foto: Andras Kralla

Kuigi Reformierakond on valimistel eesotsas, on NO99 teatris peetaval peol õhkkond pigem äraootav. Pärast värskeid tulemusi on tunda küll selget elavnemist, ent seejärel vaibuvad ovatsioonid vaikseks äraootamiseks.

"Õhkkond on selline, et võiks eeldada, et meil on võimalus valimised võita. Vahe pärast e-hääli Keskerakonnaga oli 70 000 häält. Paberhääli oli proportsionaalselt vähem. Lootust on, et on põhjust pokaale kokku lüüa," analüüsis Pevkur ja prognoosis, et valimised võidab Reformierakond, teiseks tuleb Keskerakond ning kolmandaks EKRE.

Kuigi õhkkond on äraootav, käib reformierakondlaste vahel aktiivne vestlus. Kui Pevkuri käest küsida, millest ta on teistega rääkinud ning kas jutuks on tulnud ka koalitsioon, tunnistas Pevkur, et koalitsiooni seisukohalt on ülioluline, kas Eesti 200 ületab valimiskünnise või ei.

"Kas on kolmesed koalitsioonid võimalikud või tulevad neljased. Kriitiline koht on see, kas Eesti 200 tuleb üle. Kui nad tulevad üle, siis on pilt hoopis teine," hindas Pevkur.

Pikk pink Kagu-Eestis

Pevkur on neil valimistel Kagu-Eesti esinumber, kus ennustati võrdlemisi kindlat võitu EKRE-le. Praeguste tulemuste kohaselt tuleb aga reformierakondlaste ning ekrelaste vahel kõva rebimine.

"Võit ei ole veel käes, mõned jaoskonnad on veel tulla. Eks selles ringkonnas oli väga keeruline. EKRE oli tugev, aga vaatame, ootame viimased tibud ära," oli Pevkur äraootav. Kui Kagu-Eestis on üldiselt teinud hea tulemuse ka sotsid, siis seekord neil võidulootust olevat ei paista, hindas Pevkur. "Meie nimekirja ja pingi pikkus on see, mis edu on toonud," kirjeldas Pevkur edu valemit.