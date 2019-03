Eiki Nestor koalitsioonist: Isamaa tahab valitsusse

Sotside valimsitulemus ei rõõmustanud eile erakonnaliikmeid kohe mitte üks raas. Foto: Andras Kralla

Riigikogu esimees sotsiaaldemokraat Eiki Nestor, kes riigikogu koosseisust sootuks välja jäi, ütles, et uus koalitsioon võib võimul püsida neli aastat ning ilmselt on Isamaa suur huvi olla koalitsiooni üks osa.

Nestori sõnul on valimistulemust vaadates kaks võimalust, missuguseks koalitsioon võiks kujuneda. Selleks on paljukõneldud kaksikliit Keskerakonna ja Reformierakonna vahel ning Reformierakonna kolmikliit sotside ja Isamaaga. „Reform ja Keskerakond annaks kokku suurema toetuse, mis on kaunis tähtis. Ja ilmselt mõlema valijatele oleks see seeditav,“ hindas Nestor. Matemaatiliselt oleks võimalik ka Keskerakonna, Isamaa ja EKRE koalitsioon, aga tema hinnangul ei taha Isamaa ja EKRE ühel pool rindejoont olla.

Uue koalitsiooni kohta ütles Nestor, et ei saa välistada uue võimuliidu nelja-aastast püsimist. Samas leidis ta, et valitsuse koosseisus võivad siiski mõningad muutused tulla. Liitu ennast tema sõnul aga muutma nähtavasti ei hakata.

Punased jooned juba näha

Võimalikust kolmikliidust rääkides leidis Nestor, et kolme erakonna koalitsiooni nii-öelda punaseid jooni on enim maalinud Isamaa. „Seal on küsimusi, kus me oleme Reformierakonnaga sama meelt ja kus Isamaal on selgelt välja joonistatud tugevad loosungid,“ ütles Nestor, tuues esile pensioni teise samba. Teise teemade ringina nimetas Nestor topeltkondakondsust väliseestlastele, kus Isamaa on jäigal positsioonil, aga sotsid ja reformierakondlased liberaalsemad.

SDE esimees Jevgeni Ossinovski eile valimistulemusi vaatamas. Foto: Andras Kralla

Samas ei matnud Nestor maha kahe suure ehk Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsiooni ning välistamisi esmase reaktsiooni põhjalt ei saa kindlasti puhta tõena võtta. Näiteks ütles Keskerakonna juhtfiguure Kadri Simson eile valimispeol, et Reformierakonnaga liidu sõlmimine ei ole talle meeltmööda.

EKRE eelmiste valimistega võrreldes oluliselt võimsama tulemuse kohta ütles Nestor, et erakonna tulemused on tõsine mõtlemise koht, sest need on saavutatud ajal, mil Eesti majandusel läheb väga hästi, sest tõusnud on nii palgad kui ka pensionid. „Kui suur on see võimalik hääletajate arv majandusliku languse all...?“ jättis Nestor küsimuse õhku.

Sotsiaaldemokraatide saatuse ning erakonna juhatuse koosseisu võimalike muutuste kohta ütles Nestor, et korraline üldkogu toimub suvel.