Rain Rosimannus: Kaul Nurm läks üle igasuguse võlli

Reformierakonna suurtoetaja Rain Rosimannus tunneb, et Vabaerakonna juht Kaul Nurme on käitunud inetult. Foto: Andras Kralla

Reformierakonna suurtoetaja ja Keit Pentus-Rosimannuse abikaasa Rain Rosimannus ütles, et Vabaerakonna juht Kaul Nurm valetas, kui ütles, et Rosimannuse hinnangul on Vabaerakonna valimisplatvorm etem Reformierakonna omast.

Nimelt ütles Nurm ERRile antud kommentaaris, et Rosimannus olla talle eravestluses öelnud, et Vabaerakonna platvorm on parem Reformierakonna omast.

Küsimusele, kas Rosimannuse seesugune väljaütlemine ei tähista justkui Reformierakonna petmist, vastas Rosimannus kõigepealt, et ei usu üldse, et on Nurmele seesuguse väite öelnud. “Ma kuulen seda juttu esimest korda. See on väga huvitav viis Vabaerakonda viimasel hetkel päästa sellest, mis oli vältimatu,” kommenteeris Rosimannus, kes rõhutas korduvalt, et pole üldse huvitatud poliitikast kõnelema, sest on võtnud suuna ettevõtlusse. “Ma olen iseendaga teinud kokkuleppe, et ma ei taha poliitikast üldse rääkida ja ma tahan tegeleda ettevõtlusega,” avaldas ta.

Siiski ei saanud ajakirjanik rahu ning küsis, kas Kaul Nurm tõesti valetas ERRis? “Kaul Nurm on väga tore inimene. Kas te tahate, et ma räägiksin poliitikast? Ma ütlesin, et ma ei hakka poliitikast rääkima, te üritate mind panna kogu aeg poliitikast rääkima. Küsige ettevõtluse kohta,” puikles Rosimannus.

Samas vastas Rosimannus küsimusele, mida ta Vabaerakonna platvormist arvab, et erakonnal oli programmis huvitavaid ideid. “Probleem oli selles, et nad muutsid oma ideid. Alguses nad tahtsid väga kõrget tulumaksu, siis viimasel hetkel ei tahtnud väga kõrget tulumaksu, siis nad tahtsid langetada, mis on väga sümpaatne,” jätkas Rosimannus.

“Mida ma talle tõepoolest vabariigi aastapäeva vastuvõtul ütlesin, on see, et Vabaerakond üle künnise ei saa,” avaldas Rosimannus. “See oli privaatne vestlus. Minu meelest selle ajakirjandusse tassimine on lihtsalt poliitiline kultuuritus. Tegelikult see, et ta üritas seda ajalehele maha müüa, on väga inetu ja see on ka äkki üks põhjus, miks nad ei saa üle künnise. Aga see tema tõlgendus on üle igasuguse võlli,” ütles Rosimannus.