Raadiohommikus: Luminor, Ekspress Grupp ja uus valitsus

Ekspress Grupp kasvatas neljandas kvartalis küll müügitulu, kuid veerand miljoni euro suurune kahjum süvendas aasta nõrka tulemust. Majandustulemusi kommenteerib neljapäevases hommikuprogrammis Ekspress Grupi tegevjuht Mari-Liis Rüütsalu. Foto: Andras Kralla

Neljapäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis räägime viimastest arengutest valitsuskõnelustel, Ekspress Grupi tulemustest, Luminorist ja Iisraeli õppetundidest Eestile.

Stuudios on Ekspress Grupi tegevjuht Mari-Liis Rüütsalu ning ajakirjanik Eliisa Matsalu. Teeme telefoniintervjuu 15 000 osalejaga OurCrowd Summitil Jeruusalemmas viibiva ajakirjaniku Kristel Härmaga.

Lisaks on külaliseks Õliühingu värske tegevjuht Magnus Braun. Räägime kütusemüüjate ja autovedajate ootustest uuele koalitsioonile.

Saatejuhid on Rivo Sarapik ja Meelis Mandel.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Poliitikute töölaud". Reformierakond tegi Keskerakonnale ettepaneku alustada koalitsiooniläbirääkimisi. Kahe erakonna suurimaks raskuseks läbirääkimistel saab tulumaksuvaba miinimumi reform – Reformierakond on lubanud 500 eurot maksuvabastust kõigile, samal ajal on Keskerakond vägagi rahul praeguse süsteemiga. Arutame saates, kust võtaks Reformierakond oma kalli lubaduse katteks raha ja millise kompromissini kaks erakonda jõuda võivad. Saates debateerivad Reformierakonna liige Aivar Sõerd ja Keskerakonna liige Tanel Kiik. Saatejuht on Eliisa Matsalu.

12.00–13.00 "Kullafond". Meenutame läinud aasta alguses eetris olnud saadet sellest, kuidas inimeste kasin küberhügieen ettevõtteid ohustab. Saates "Eetris on Estonian Business School" tuli juttu, miks firmad järjest enam rünnakute all on, kuidas küberkuritegevus on lihtsaim viis kuriteo sooritamiseks ja kuidas siis küberpäti eest uks kinni lüüa. Sel teemal rääkisid EBSi magistriõppe juht ja välissuhete ning äriarenduse prorektor Toomas Danneberg ning küberturbe ekspert Klaid Mägi ettevõttest CybExer Technologies. Saade jõudis esimest korda kuulajateni 2018. aasta veebruaris.

13.00–14.00 "Eetris on ehitusuudised". Riigi Kinnisvara ASi energiatõhususe projektijuht Mikk Maivel räägib, kuidas täpselt toimub hoone energiaklassi arvutus. Jutuks tuleb ka, milline on selles osas uute ja kasutuses olevate hoonete erinevus ning miks on energiamärgises toodud energiatarbimine tihti erinev reaalsest energiatarbimisest. Saatejuht on Lauri Leet.

15.00–16.00 "Kullafond". Tuntud esineja, koolitaja ja ettevõtja Mihkel Raud rääkis saates "Kasulik Äripäev", miks on kasulik osata esineda ning kuidas oma oskuseid selles lihvida. Saab praktilisi näpunäiteid esinemishirmu seljatamiseks, teksti ettevalmistamiseks ning paremaks esinejaks arenemiseks. Saade jõudis esimest korda kuulajateni 2018. aasta jaanuaris.

