Esimene suurkorporatsioon, mis kuulutati palgalõhevabaks

Esimene rahvusvaheline Fortune 500 ettevõtete hulka kuuluv kontsern, mille EQUAL-SALARY fond sertifitseeris kui ülemaailmselt võrdset tasu maksva ettevõtte, on sigaretitootja Philip Morris International.

Foto: EPA

Sertifitseerimine kinnitab pühendumust võrdõiguslikkusele ja sooliselt tasakaalustatud töökohtade loomisele, kirjutas pressiteates Philip Morris Eesti OÜ.

“Hulgaliselt rahvusvahelisi uuringuid kinnitab, et mitmekesistest inimestest koosnevad meeskonnad on palju efektiivsemad ja edukamad. Seetõttu on ettevõtetes eluliselt vajalik luua tingimused, kus igaühel on võrdsed võimalused õppida, areneda ja teha karjääri. Võrdsed tasustamistingimused meestele ja naistele on selle kindlustamisel kõige alus. Teadaolevalt on meeste ja naiste palgalõhe Eestis Euroopa kõrgeim. Philip Morris omistatud sertifikaat on tunnistuseks, et erasektori ettevõtted saavad ise toetada sugudevahelise võrdse kohtlemise saavutamist igas riigis,” ütles Philip Morris Eesti tegevjuht Kai Tammist.

EQUAL-SALARY sertifitseerimise metoodika kinnitab, et Philip Morris maksab kõikidele oma töötajatele võrdselt tasu võrdse töö eest – ja seda sõltumata soost. See organisatsioon teeb statistilist analüüsi kõigi töötajate palkadele ning sihtriikides auditeerib ettevõtte tegevusi ja lubadustele vastavust PricewaterhouseCoopers.

Philip Morris on seadnud eesmärgiks, et 40 protsenti ettevõtte juhtivatest ametikohtadest oleks 2022. aastaks täidetud naiste poolt. 2018. aasta lõpus oli naisi 35 protsenti juhtidest.

Philip Morris Eesti asutati 1996. aastal.