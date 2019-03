Euroopa majandus jahtub

Mario Draghi juhitav Euroopa Keskpank otsustas neljapäeval võimalikud intressitõusud veel edasi lükata. Foto: Reuters/Scanpix

"Me elame püsivalt nõrga majanduskasvu ja kõikehõlmava ebakindluse ajastul," ütles Euroopa Keskpanga president Mario Draghi neljapäeval, kui keskpank otsustas võimalikud intressitõusud vähemalt poole aasta võrra edasi lükata.

See on hea uudis neile, kelle kodulaen sõltub euriborist, mis omakorda kaude sõltub Euroopa Keskpanga intressidest. Vähem rõõmustab uudis neid, kelle jaoks on hea regiooni üldine majanduskasv, sest kasvulootust kärpis keskpank majandusprognoosis märkimisväärselt. Tänavu ei ületa see 1,1 protsenti, tuleval aastal jääb 1,6 protsendile ning isegi ületuleval aastal ei tõuse 1,5 protsendist kõrgemale.