Luminor paneb kaks üksust kokku, Angelika Tagel lahkub

Luminor Pensions Baltikumi üksuse juht Angelika Tagel ja SEB provaatpanganduse strateeg Peeter Koppel investor Toomase konverentsil jaanuaris. Foto: Raul Mee

Luminor liidab pensionifondide valitsemise ja portfellide varahalduse üksused, seni Baltimaade pensionifondide äriüksuseid juhtinud Angelika Tagel lahkub ametist, teatas ettevõte.

Panga uus tegevusmudel näeb ette organisatsiooni dubleerivate juhtimistasandite kaotamist ja sellest tulenevalt pensionide ja varahalduse üksuste liitmist. Alates 1.märtsist juhib Luminori Baltikumi pensioni üksust pikaajalise investeerimisvaldkonna kogemusega Rasmus Pikkani.

Luminor Pensions Baltikumi üksuse juht ja Luminor Pensions Estonia juhatuse esimees Angelika Tagel lahkub Luminorist.

Angelika Tagel liitus Luminor panga eelkäija Nordea pangaga 2006. aastal, et üles ehitada pensionifondide valitsemine ja käivitada pensionifondid Balti riikides. Alates Luminori sünnist 2017. Aasta oktoobris vastutas Tagel Nordea ja DNB Baltikumi pensionivaldkondade ühendamise eest ning tema eestvedamisel valmistati ette Luminori pensionifondide efektiivne Baltikumi-ülene juhtimine. Tänaseks on Luminori pensionifondidesse usaldanud oma vara mahuga üle 1,2 miljardi euro rohkem kui 370 000 klienti Eestis, Lätis ja Leedus, teatas Luminor.

Luminori Balti pensioni üksust juhtima asuv Rasmus Pikkani lõpetas Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistrikraadiga ning alustas finantsmaastikul 1997-2001 Eesti Pangas ökonomistina. Sealt edasi on ta täitnud erinevaid investeerimistoodetega seotud positsioone Sampo Pangas, Swedbankis ja Luminoris. Ta on tegelenud nii finantsturgude analüüsi, tootearenduse, investeerimisfondide juhtimise, portfellihalduse valdkonna juhtimise kui viimastel aastatel laiemalt investeerimis- ja kindlustustoodete pakkumise arenduse ja distributsiooniga, annab teada Luminor.

Pikkani tööle asumisest alates hakkab tema peamiseks ülesandeks olema Baltikumi pensioniettevõtete strateegiline juhtimine. „Rahvastiku vananemine Balti riikides ja demograafilised trendid meid ümbritsevas arenenud maailmas jätavad vähe ruumi usule, et keegi teine – valdavalt eelduslikult siis „riik“ - hoolitseb meie eest ja tagab meile harjumuspärase äraelamise perioodil, kui me ise enam piisavas koguses tulusid genereerida ei suuda. Kuivad numbrid viitavad pigem olukorrale, kus vaid riigile lootvad tuleviku-pensionärid elavad suhteliselt kehvemas olukorras tänastest pensionäridest,“ on Pikkani veendunud.

Luminor on Baltimaades suuruselt kolmas finantsteenuste pakkuja, mille turuosa hoiuseturul on 16% ja laenuturul 22%. Pangal on Baltikumi peale umbes miljon klienti ja 3000 spetsialisti. Luminor on kapitaliseeritud 18% ulatuses esimese taseme põhiomavahenditega, mille maht on 1,8 miljardit eurot.