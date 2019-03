Edukaim portfell on sellel, kes ei mäleta oma panga parooli

Tuntud Eesti investorid ja Tallinna börsi juht jagasid Aswath Damodarani raamatu „Narratiiv ja numbrid“ esitluse vestlusringis mõtteid sellest, kuidas aktsiaid hinnata ja mida arvesse võtta investeerimisotsuste tegemisel.

Börsijuht Kaarel Ots (keskel) ise iga päev aktsiaid ei analüüsi, küll aga vahel hobi korras, kuna investeerimiskultuuri arendamine on osa tema tööst. Vasakul investor ja päevakaupleja Ivar Mägi, paremal Mainori teadusjuht Tõnn Talpsepp. Foto: Meeli Küttim

Raamat lükkab ümber mitmed dogmad, millesse inimesed on kinni jäänud, räägivad investorid. "Üks müütidest on see, et kui finantsnäitajaid puruks ei analüüsi, siis sa polegi analüüsi teinud," räägib raamatut tõlkinud LHV Panga vanemmaakler Nelli Janson. "Damodaran on väga hea analüütik ja ta juhib tähelepanu sellele, et ka ettevõtte lugu on väga oluline."