Euroopa Liit tegi Brexiti heaks viimase vastutuleku

Theresa May ja Jean-Claude Juncker eile öösel pressikonverentsil. Foto: AFP/Scanpix

Euroopa Liit tegi esmaspäeva öösel hea tahte märgiks Suurbritanniale viimase järeleandmise, millega aidata britte Euroopa Liidust lahkumise leppele alla kirjutama.

Täna Ühendkuningriigi parlamendile taas lahkumislepet presenteeriv peaminister Theresa May saab öelda, et on Euroopa Liidu käest saanud kinnituse, et niinimetatud Iiri varulahendus ei tähenda võimalust, et Suurbritannia jääb igaveseks euroliidu tollitsooni.