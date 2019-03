Isamaa eelistas Keski ja EKREt

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder pärast erakonna juhatuse koosolekut kohvikus Radio. Foto: Andras Kralla

Isamaa otsustas eile vastu võtta Keskerakonna pakkumise hakata läbi rääkima koalitsiooni moodustamises koos EKREga ja ütles ühtlasi ära Reformierakonna ettepanekust teha ühine valitsus koos sotsiaaldemokraatidega.

Sotsiaaldemokraadid olid küll valmis Reformierakonnaga koalitsiooni moodustamist arutama, kui Kaja Kallas suudab läbirääkimistelaua taha tuua piisavalt osapooli enamusvalitsuse moodustamiseks.

Asi hakkas lahti rulluma eile lõuna ajal, kui Keskerakonna juhatus teatas, et alustab koalitsioonikõnelusi Isamaa ja EKREga.

Keskerakonna juht ja praegune peaminister Jüri Ratas märkis, et konsultatsioonid ei ole ühegi osapoole jaoks kerged. “Samuti pole mingit kindlust, kas need lõpevad koalitsiooni moodustamisega. Küll aga luban, et Keskerakond läheb laua taha ilma eeltingimuste ja eelarvamusteta,” lisas ta.

Keskerakondlasest europarlamendi saadik Yana Toom hääletas koosolekul EKRE ja Isamaaga koalitsioonikõneluste alustamise vastu. “Eks vaatame, kuidas edasi läheb. Ehk juhtub ime ja tuleb mingi imeline koalitsioon, kus seisame, ma ei tea... kooseluseaduse rakendamisaktide poolt ja mida iganes, anname kodakondsust vasakule ja paremale, imesid juhtub. Ühesõnaga – hääletasin vastu,” ütles silmanähtavalt pettunud Toom.

Toomi sõnul ei sobi EKRE vene valijatele. “Nendel (EKRE-l) puudub igasugune empaatiavõime ja nad suhtuvad vähemustesse – ükskõik, mis vähemustesse – väga agressiivselt ja ebademokraatlikult. Ja muidugi kohalikule vene kogukonnale see ei sobi, sest me oleme parasjagu vähemus,” märkis europarlamendi saadik.

Valimiste võitja lükati kõrvale

Eelmisel nädalal ütles valimistel teisele kohale jäänud Keskerakond ära Reformierakonna kutsele alustada koalitsiooniläbirääkimistega. Põhjuseks toodi Reformierakonna soov kindlasti muuta üksikisiku tulumaks proportsionaalseks.

Reformierakond kutsus seepeale läbirääkimistele sotsiaaldemokraadid ja Isamaa.

Eile õhtul teatas Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder pärast erakonna juhatuse koosolekut kohvikus Radio, et konsensuslikult toetati EKRE ja Keskerakonnaga läbirääkimiste alustamist. Seeder nimetas Isamaale oluliste teemadena julgeolekut, ühtsele eestikeelsele haridusele üleminekut ja pensioni teise samba vabatahtlikuks muutmist, mida toetab ka EKRE.

Seederi sõnul poleks Reformierakonna valimiste ajal pakutud 500 eurot maksuvaba tulu kõigile olnud Isamaale ideoloogiliselt vastuvõetamatu, aga küsimus oli katteallikates. “Kust tuleb 250 miljonit eurot igal aastal, seda vastust me saanud pole, aga eks ole see ka läbirääkimiste koht. Siis üksiku pensionäri toetuse tõstmine 115-lt 500 eurole, tasuta lasteaiakohad – need olid selged maksupoliitilised ettepanekud, mille kohta Reformierakond teatas, et neist nad ei tagane,” märkis Seeder.

Erakond oleks Reformierakonna kutse kindlalt vastu võtnud, kui poleks Keskerakonna pakkumist tulnud. “Olime ja olin isiklikult veel täna hommikul valmis, oli üks ettepanek ja see oleks meie otsustamise muidugi väga kergeks teinud. Aga täna on kaks ettepanekut tehtud ja paralleelseid läbirääkimisi me kindlasti pidama ei hakka,” toonitas Seeder eile.

“Meie pole ühtegi ust kinni pannud – veel kord kordan, see on läbirääkimiste algus,” ei välistanud Seeder siiski Reformierakonda lõplikult. “Alustame heas tahtmises ja soovis võimalikult kiiresti jõuda ühisosani ja selleni, et Eesti saaks uue valitsuse.”

Seeder lubas läbirääkimistel tõstatada ka Keskerakonna ja Ühtse Venemaa koostööleppe teema.

EKRE esimehe Mart Helme sõnul tekkis keskpunkt, mille ümber läbi rääkida, siis, kui Keskerakond Reformierakonnale koostööpakkumise üles ütles. “See tekitas hoopiski teistsuguse tausta nii meie kui ka Isamaa tarvis,” märkis ta.

Rasked teemad kõigepealt

Helme lubas läbirääkimistel kõigepealt lauale panna kõige raskemad küsimused. “Ma ei saa lubada, et meie kohtumised jätkuvad ka pärast paari esimest korda. Võib-olla saame aru, et sel pole mõtet, ja läheme laiali,” rääkis Helme.

“Meie tahame rahvaalgatuse sisse seada, näha piirivalve taastamist, kooseluseaduse tühistamist, migratsiooni kontrolli alla võtmist, mis ei tähenda ainult Lähis-Ida sisserände reguleerimist, vaid ka odava lähiriikidest pärit tööjõu kontrolli alla võtmist. Loomulikult on tähtsad maksuküsimused, kas ja kui palju aktsiise langetada, näeksime ka käibemaksu langetamist. Samuti, kas saame kokkuleppele laenuvõtmises suurte neljarajaliste maanteede väljaehitamiseks,” loetles Helme. “Vaidlusi tuleb ja mõne asja puhul võib karta ka väga lahjat kompromissi.”

Reformierakonna esimees Kaja Kallas ütles, et esmaspäeval toimunu seab õigesse valgusesse Keskerakonna reedese otsuse. “Juba tollal oli meil aru saada, et ilmselt on Keskerakonnal paan teha valitsus Isamaa ja EKREga ja meile äraütlemiseks otsiti lihtsalt ettekäänet. Paistab, et vastaski tõele,” kommenteeris Isamaa otsust Reformierakonna esimees Kaja Kallas. “Eks nad nüüd kompa ja otsi ühisosasid,” lisas ta.

Kallas ütles, et kutsub Reformierakonna juhatuse uuesti kokku, et olukorda arutada. “Võtame rahulikult ja jälgime mängu. Kõik arengud on olnud väga tormilised,” ütles ta. Kallas rääkis, et valimistulemusi pole veel isegi välja kuulutatud, kuna vaidlusi on esitatud palju. Ta lisas, et valimiskomisjonist öeldi, et enne aprilli algust veel tegelikult midagi ei juhtugi.