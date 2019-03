Välismeedia võimukõnelustest: paremäärmuslus toodi Eestis vaibale

Eesti koalitsioonikõnelused ning EKRE kaasamine on jõudnud ka välismaistesse uudisteagentuuridesse – nimelt kirjutab Reuters, kuidas Eesti istuv peaminister kaasab kabinetti paremäärmuslikke jõude.

Reuters toob välja, et Ratase otsus kutsuda EKRE koalitsioonikõnelustele läheb vastuollu tema varasema lubadusega blokeerida immigratsioonivastase partei võimule saamist. „Tegemist on esimese korraga, kui ultranatsionaalsel EKRE-l on tekkimas ligipääs võimule,“ nenditakse Reutersi uudises.