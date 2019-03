Valitsuse moodustajatel on hulk erimeelsusi

Keskerakonna, Isamaa ja EKRE kolmikliidus võib küll peaministri koht jääda Keskerakonna kätte, kuid mitmes seisukohas võib erakond end kahe partneri kõrval nurka mängida. Teine variant on, et EKRE peab mitmest oma lubadusest loobuma.

Jüri Ratas, Helir-Valdor Seeder, Mart Helme Foto: fotomontaaž, Miguel Alvares

Kui vaadata Isamaa, EKRE ja Keskerakonna majandusprogramme, on selge, et Isamaa ja EKRE seisukohad ühtivad paljudes olulistes punktides. See tähendab, et Keskerakonnal on raskem oma seisukohtade eest seista, kui vastas on kaks partnerit.