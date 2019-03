Rain Lõhmus vastas läbi lillede Indrek Neivelti kriitikale

Foto: Andras Kralla

LHV Groupi omanik Rain Lõhmus vihjas tänasel LHV aktsionäride koosolekul peetud kõnes Indrek Neivelti kriitikale pankade liiga suure kasumi kohta, kui vastas väljamõeldud lugejakirjale.

Rain Lõhmus rääkis LHV aktsionäride koosolekul, et masendust on panganduses ja maailmas viimasel ajal palju ja inimesed on juba liiga tõsised. Oma kõne ehitas ta üles lõbusamalt, vastates erinevatele "lugeja kirjadele", mille oli ise välja mõelnud.