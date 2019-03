Millised on kolm maailma kalleimat linna?

Maailma kõige kallim linn on tänavu Pariis. Foto: EPA

Maailma kõige kallimad linnad tänavu on Pariis, Singapur ja Hongkong, selgub The Economisti tehtud analüüsist.

Economisti Intelligence Unit (EIU) uuris oma iga-aastases raportis kokku 133 erinevas riigis 150 toote hindu.

Kõige kallimad linnad on Aasias ja Euroopas ning need jõudsid ka edetabeli etteotsa. Esikümnesse mahtusid ka näiteks Šveitsi linnad Genf ja Zürich ning Taani pealinn Kopenhaagen.

EIU andmetel on Pariis olnud kümne kalleima linna seas juba 2003. aastast saati. Ainukesed esikümnesse jõudnud Ühendriikide linnad on New York ja Los Angeles.

Esikümnesse mahtusid veel Lõuna-Korea pealinn Soul, Iisraeli Tel Aviv ja Jaapani Osaka.

Kõige odavamad on kaubad ja teenused aga Venezuela linnas Caracas. Sellele järgnevad Süüria pealinn Damaskus ning Uzbekistanis asuv Tashkent.