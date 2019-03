Uus valitsus vaatab välistudengeid karmima pilguga

Keskerakond, EKRE ja Isamaa leppisid täna kokku, et uus valitsus seisab rangema migratsioonipoliitika eest. EKRE esimees Mart Helme andis mõista, et rangemaks võib minna ka välisüliõpilaste ülikoolidesse vastuvõtmine.

Jüri Ratas ja Helir-Valdor Seeder kuulamas Mart Helme karme sõnu Muusikaakadeemia hiinlastest tudengite kohta. Foto: Liis Treimann

EKRE esimees Mart Helme rääkis tänaõhtusel pressikonverentsil, et teda üllatas, kui kergesti jäid koalitsioonikõnelustel Isamaa ja Keskerakond EKREga nõusse, et vaja oleks rangemat migratsioonipoliitikat. Praegust sisserände kvooti, milleks on 1315 töötajat aastas, ei muudeta. Küll aga vaadatakse üle mitu kvoodi erandit.

„Meil on olnud mõned ülikoolid – Euroakadeemia ja Mainori Kõrgkool –, mis on kuritarvitanud oma üliõpilaste maaletoomise õigust ja suur osa nendest üliõpilastest on õpilaste hulgast kadunud,“ tõi Helme näite ühest erandist, mida kavatsetakse üle vaadata. Tema sõnul on paljud nende koolide üliõpilased osutunud hiljem Eestis illegaaliks. „Või on nad kinni püütud naaberriikides ja siia tagasi saadetud,“ rääkis Helme.

„Me teame ka väga hästi, et Muusikaakadeemias on juba aastaid laste muusikakooli esimeste klasside tasemega üliõpilasi Hiinast, kelle kääksutamiste ja kõõrutamistega sealsed õppejõud vaeva näevad, et neist natukenegi asja saaks,“ rääkis ta. Helme sõnul ei peaks olema see tase, millega kulutada kvalifitseeritud õppejõudude oskusi ja aega. „Ei saa olla raha, mida need üliõpilased toovad koolidele, selleks ettekäändeks, miks neid siia tuuakse,“ ütles ta.

Küsimuse peale, kuidas välisüliõpilasi vastu võtma hakatakse, vastas Helme: „Vaadake – Eesti on riik ja Eesti riigis on olema kõik seadused, ka migratsioonipoliitika seadusi. Kui riik neid seadusi rakendab, siis niisuguseid erandeid ei ole. Seega käitume riigina ja rakendame omaenda seadusi ja siis sellist jama ei ole.“

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles selle peale vaid, et nad siiski usaldavad Eesti ülikoole ja see peaks olema sõnum, mis kõlama jääb.