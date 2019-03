Google sai 1,5 miljardit eurot trahvi

Konkurentsivolinik Margarethe Vestager. Foto: EPA

Euroopa Komisjoni uurimine, kas Google kasutas oma turupositsiooni ära konkurentide ebaausalt väljatõrjumiseks, päädis 1,5 miljardi euro suuruse trahviga, mis on juba kolmas omataoline.

Euroopa konkurentsivolinik Margarethe Vestager ütles Komisjoni teates, et Google oli oma turupositsiooni ära kasutanud ning kümne aasta vältel rikkunud Euroopa seadusi, takistanud konkurentsi ning vähendanud võimalust, et tarbijad konkurentsist võidaksid. Maksimaalne trahv oleks võinud olla isegi 13 miljardit eurot ehk 10 protsenti Google'i emafirma Alphabeti käibest.

Uurimise all oli Google'i Adsense teenus, millega veebilehtede omanikud said külastajatele Google'i vahendatud reklaame näidata ja teenitud tulu jagada. Aastatel 2006–2016 piiras Google Adsense klientidel konkurentide teenuste kasutamist, algul teiste teenuste kasutamist keelates ja seejärel samaaegselt kasutatavate teenuste arvu piiramist nõudes.

Komisjon märkis otsuses, et Google'l oli veebireklaamide turul Euroopas domineeriv positsioon vähemalt 2006. aastast saadik, turuosa ulatus ajuti 85 protsendini.

See ei ole internetihiiule esimene kord Euroopa regulaatoritele silma jääda, seni on kontsernil tulnud vastu võtta trahvikviitungeid ühtekokku 7 miljardi euro eest, ükskord mobiiltelefonide operatsioonisüsteemi Android turupositsiooni kuritarvitamise eest ja kord oma ostukanalite eelistamise eest otsingutulemustes. Mõlemad trahvid on Google vaidlustanud.