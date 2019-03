Brittidele anti kaks nädalat ajapikendust

Ülemkogu president Donald Tusk ja Saksamaa kantsler Angela Merkel Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa Liidu riigipead lükkasid järgmisele reedele plaanitud Suurbritannia lahkumise kaks nädalat edasi: kui britid vahepeal lahkumislepet ei kinnita või Euroopa parlamendil osaleda ei otsusta, siis ootab neid ikkagi leppeta lahkumine 12. aprillil.

Brüsselisse Ülemkogule sõitis Theresa May sooviga saada ajapikendust kuni 30. juunini, sest Suubritannia parlament lahkumislepet heaks kiitnud ei ole. Paraku ei soovinud tema ametikaaslased nii hilist lahkumist, neile jäi arusaamatuks, kuidas May lahkumisleppele viimasel hetkel ikkagi "jah"-sõna saab, ning lõpuks jäi mulje, et ka May ise enam oma võimalusi ei usu.

Selle asemel pidasid Euroopa Liidu riigipead tunde kestnud läbirääkimisi omavahel, ilma Mayta, mille järel otsustati, et brittidel on kaks valikuit: kas nad ratifitseerivad järgmise nädala jooksul lahkumisleppe ikkagi ära või mõtlevad 12. aprilliks välja, kas osaleda Euroopa Parlamendi valimistel ja küsida pikendust või kukutakse ikkagi leppeta EList välja, kirjutas Reuters.

Esimesel juhul saab Suubritannia rahulikult 22. mail vahetult enne Euroopa parlamendi valimisi lahkuda.

Politico ja Financial Times kirjutavad, et läbirääkimised ei olnud lihtsad. Prantsuse peaminister Emmanuel Macron nõudis 7. maid, Ülemkogu president Donald Tusk 22. maid. Kõige lõpuks sekkus Saksamaa riigipea Angela Merkel, noomis Macroni leppeta lahkumisega mängimise eest, noomis Donald Tuski liigse vaidlushimulisuse eest ja kinnitas, et "kui nemad Suubritanniat ei taha, siis meie, Euroopa vajame Suubritanniat."

23. mai on punane kuupäev

Euroopa Parlamendi valimised ongi põhiline sõlmpunkt, mille järgi eri osapooled oma kuupäevi praegu paika pannud on. Euroopa liikmesriigid ei saa aru, miks brittide lahkumine peaks kogu parlamendi töö segamini keerama, valimiste järel tuleb omakorda järgmiste tähtsate ametikohtade täitmine ja britid peaksid selleks ajaks olema läinud või minemisest loobunud. Sellest ka Mayle antud valik: kas otsustate varakult osaleda valimistel või kukute leppeta välja.

Theresa May euroskeptikutest erakonnakaaslased ja kabinetiliikmed ei taha Euroopa Parlamendi valimistel osalemisest midagi kuulda. Nende hinnangul on britid oma sõna öelnud, aga nüüd tahetakse seda mingite kahtlaste lahkumislepetega väänata. Kui May parlamendi veenmiseks ähvardas pikemat, aastapikkust ajapikendust Euroopa Liidult küsida, siis lubasid Brexiti-pooldajatest ministrid tema kabinetist lahkuda.

Kõik võimalused on brittidel endiselt olemas, kinnitas Ülemkogu president Donald Tusk pärast kohtumist. "Suubritannia valitsus saab 12. aprillini valida leppeta lahkumise, leppega lahkumise, pikema ajapikenduse ja lahkumisest loobumise vahel," ütles ta.

Theresa May kinnitas, et Suurbritannia tema võimuloleku ajal pikemat ajapikendust ei küsi ja lahkumisest ei loobu. See tähendab, et tal tuleb saada "jah"-sõna leppele, mis on parlamendis juba kaks korda hävitavalt lüüa saanud, ja seda nüüd, kus ta on värskelt parlamendisaadikuid solvanud ja süüdistanud Brexitiga venitamises.

Kired on lõkkele puhutud ka valijate seas. Kui parlamendi veebilehe petitsioonide lehele tehti (taas) ettepanek lahkumisest loobuda, siis kiilus lehekülg liiga suure kasutajate aktiivsuse pärast kinni. Praegu on petitsioonil 2,5 miljonit allkirja. Teisalt kasvab Brexiti pooldajate seas pahameel parlamendisaadikute vastu. Igatahes saatis parlamendi asespiiker Lindsay Hoyle hiljuti saadikutele soovituse koju sõita taksos, et tänaval mitte vihaste valijate kätte sattuda.