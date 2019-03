RIA saab uue peadirektori

Noormaa töötab praegu rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse direktorina Foto: Rahandusministeerium

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist nimetas täna Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) uueks peadirektoriks Margus Noormaa.

Noormaa ütles, et tema soov on kujundada RIA omamoodi riigiüleseks kompetentsikeskuseks – kohaks, kust riigiasutused saavad nõu ja abi ning kelle visiooni järgi õnnestub parimal võimalikul moel riigi IT arendusi ellu viia. „E-riigi mõistes oleme me juba ülejäänud maailmast peajagu ees, aga loomulikult peame jätkama ka e-riigi arengutega, et eesrinnas püsida. Kuidas me seda täpselt teeme, saab selguma koostöös tulevaste kolleegidega,“ lisas ta.

Noormaa töötab praegu rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse direktorina, vastutades ministeeriumi ja valitsemisala info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arendamise, haldamise ning IKT -teenuste osutamise eest. Ta alustab RIA juhtimist tänavu aprilli lõpus.

Varem on Noormaa töötanud rahandusministeeriumis ning mitmel ametikohal maksu- ja tolliametis, sealhulgas peadirektori asetäitjana. Noormaa on ka Riigi Infokommunikatsiooni SA nõukogu liige.

Ta on lõpetanud Eesti Riigikaitse Akadeemia ning omandanud magistrikraadi Tallinna Ülikoolis IT strateegilise juhtimise erialal.