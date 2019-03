Abu Dhabi meelitab idufirmasid rahapakkidega

Abu Dhabi. Foto: Reuters/Scanpix

Araabia Ühendemiraatide pealinn Abu Dhabi otsustas kulutada üle 270 miljoni USA dollari, et rohkem idufirmasid linna meelitada.

Projekti Hub 71 eesmärk on, et järgmise kolme kuni viie aastaga oleks linna tulnud sada uut idufirmat. Idufirmadele pakutavad hüved on näiteks tasuta eluase, kontoripind ja tervisekindlustus. Linna strateegiline partner suurejoonelise plaani juures on USA tehnoloogiagigant Microsoft, mis aitab vajaliku tehnoloogia ja pilveruumiga, kirjutab Reuters.

Idumajanduse edendamise üks põhjus on riigi soov sõltuda vähemal määral naftarahast. Selle nimel kutsus Araabia Ühendemiraadid eelmise aasta septembris ellu 13,6 miljardi USA dollari suuruse fondi Ghadan 21. Ghadan tähendab araabia keeles „homme“. Tulevikku vaatava fondi eesmärk on tõugata majandus suuremale kasvule ning värske idufirmade meelitamise projekt Hub 71 on osa Ghadani fondi tegevusest. Lisaks on kavas fondist umbes 140 miljonit USA dollarit otse idufirmadesse investeerida.

Hub 71 idufirmade pesa hakkab asuma Abu Dhabi finantspiirkonnas ja kõike koordineerib paljudesse tehnoloogiafirmadesse investeerinud Mubadala Investment Co, mis juhib 225 miljardit USA dollarit. Mubadala Venturesi juht Abrahim Ajami ütles, et projektis teeb kaasa ka Softbank, mis on valmis toetama idufirmade laienemist. Mubadala on lubanud anda Softbanki Vision Fundi 15 miljardit USA dollarit ja kavatseb lisaks tulla välja 400 miljoni USA dollari suuruse fondiga, mis keskenduks just Euroopa tehnoloogiafirmadele.

Lisaks kõigele sellele peaks Abu Dhabi esmaspäeval avalikustama Ghadani 21 fondiga seotud suure plaani uurimis- ja arendustegevuse edendamiseks.