Hotellide ja restoranide liit sai uue juhi

Hotellide ja Restoranide liidu (EHRL) üldkoosolek valis järgmiseks kolmeks aastaks organisatsioonile uue 11-liikmelise juhatuse, mille esimeheks sai Tallink Hotels juht Peter Roose. Tegevjuhina jätkab Maarika Liivamägi, teatas liit pressiteates.

Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu juhatuse uus esimees Peter Roose. Foto: Andras Kralla

Viimased kaks perioodi EHRLi juhatuse esimehena liidu tegevust juhtinud Verni Loodmaa kolmandaks ametiajaks ei kandideerinud.

Liidu uus juhatuse esimees Peter Roose töötab Tallink Grupis alates 2004. aastast.

„Kindlasti tegutseme ka järgmise kolme aasta jooksul edasi teemade ja projektidega, mis täna EHRLil juba käsil ja pooleli. Samas on Eesti turismivaldkonnas täna murekohti, kuhu peame tõsisemalt ja üheskoos panustama. Turism on Eesti jaoks ülioluline majandusharu, mille pidev arendamine on kõigi Eestis selle valdkonnaga seotud ettevõtete ühine kohustus. Teen uues rollis kõik selleks, et seista kindlalt meie liikmete huvide eest ja arendada valdkonda järgmise paari aasta jooksul pidevalt edasi,“ ütles Roose.

Hotellide ja restoranide liit on hotelli- ja restoranimajandusega tegelevate tööandjate esindusorganisatsioon, mis loodi 1992. aastal. Liitu kuulub pea 200 ettevõtet või ettevõtete ühendust.