Rahu kino asemele kerkiva kaubanduskeskuse ehitab Eston

Kopli ja Põhja-Tallinna piiril asetseva endise Rahu kino kohale peaks juba sel aastal kerkima uus kaubanduskeskus. Foto: Liis Treimann

Ärikinnisvarale spetsialiseerunud investeerimisfirma Colonna sõlmis endise kino Rahu hoone asukohale uue kaasaegse ärihoone ehitamiseks lepingu Eston Ehitus AS-ga, kirjutab ehitusuudised.ee.

Aadressile Kopli 69B rajatav kaubanduskeskus on kahekorruseline ning planeeringult T-tähe kujuline, üüritavat pinda on hoones 1400 ruutmeetrit. Uue kaubanduskeskuse ankur-üürileping on sõlmitud Maximaga. Uus keskus plaanitakse avada käesoleva aasta lõpuks.

"Kuna 60 aastat vana kinohoone oli tehniliselt juba väga amortiseerunud, siis oleks selle renoveerimine ning tänapäevastele nõuetele vastavaks muutmine olnud väga ajamahukaks ja sellega kaasnevad kulud majanduslikult ebamõistlikud," lausus Colonna tegevjuht Margus Kluge.

