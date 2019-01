Colonna ehitab Koplisse kaubanduskeskuse

Kino Rahu Koplis 10 aastat tagasi, nüüd tuleb sellele kohale kahekorruseline kaubanduskeskus. Foto: Mihkel Maripuu, Postimees/Scanpix

Ärikinnisvarale spetsialiseerunud investeerimisfirma Colonna rajab selle aasta lõpuks Koplisse endise kino Rahu hoone asukohale ärihoone, teatas ettevõte.

Kaubanduskeskus on kahekorruseline, üüritavat pinda on hoones 1400 ruutmeetrit. Tänaseks on sõlmitud ankur-üürileping Maxima kauplusega, ülejäänud äripindade üüriläbirääkimised veel käivad. Olemasoleva hoone lammutustöödega alustatakse veebruaris ning uus keskus loodetakse avada selle aasta lõpuks.

Tulevase kaubanduskeskuse kohal asub praegu kunagine kino Rahu hoone, mis ehitati 1959. aastal, viimastel aastatel on majas tegutsenud kasiino. Colonna tegevjuht Margus Kluge: „Kuna 60 aastat vana hoone on tehniliselt juba väga amortiseerunud, siis oleks selle renoveerimine ning tänapäevastele nõuetele vastavaks muutmine olnud väga ajamahukaks ja sellega kaasnevad kulud majanduslikult ebamõistlikud.“

Kino ühele seinale maalitud Dolores Hoffmanni fresko „Hommik" olulisemad osad on EKA tudengite eestvedamisel seintelt eemaldatud ning need säilitatakse. Suurima, ligi 6ruutmeetrise fresko tüki eemaldamist rahastab Colonna ning seda eksponeeritakse uue hoone vaateaknal spetsiaalse valgustusega.

Uues keskuses avatav Maxima kodukauplus on 700 ruutmeetri suurune ja annab tulevikus tööd kuni 25-le inimesele. Maxima Eesti tegevjuht Marko Põder: „Näeme Koplit suure potentsiaaliga elamupiirkonnana Tallinnas ja nii on Kopli tn 69B aadressile loodava ärihoone asukoht meie jaoks vägagi strateegiline.“

2006. aastal tegevust alustanud investeerimisfirma Colonna on üks suuremaid ärikinnisvarasse investeerijaid Eestis ja Baltimaades. Colonna grupi vahendusel on investeeritud Balti kinnisvaraturule ligi 300 miljonit eurot. Ettevõtte portfelli kuulub üle 90 ärihoone Eestis ja Lätis.