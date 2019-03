Seeder: kuidas ma ei näita eeskuju? Mul on neli pensionisammast

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ei ole nõus väitega, justkui ta ei näitaks pensioniks kogumisega eeskuju.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder leiab, et parim viis pensionipõlveks eeskuju näidata on teist pensionisammast mitte omada. Foto: Andras Kralla

Äripäev kirjutas eelmisel nädalal, et Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder (54), kes propageerib tugevalt II pensionisamba vabatahtlikuks tegemist, ise väärtpaberitesse ei investeeri ega ole raha pannud ka teise pensionisambasse. Seederi majanduslike huvide deklaratsioonist jääb silma, et mehel on kokku 30 000 euro eest liisinguid. Tema autoparki kuuluvad 2014. aasta Hyundai Santa Fe ning Toyota Yaris Hybrid. Oma Tallinna korterit mees üürib.