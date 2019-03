20 aastat parimaid turundajaid: kelle müük kasvas 315 protsenti?

20 aasta jooksul on parimate turundustegude konkursil osalenud sajad tööd nii suurtelt kui ka väikestelt nii avalikus kui ka erasektoris tegutsejatelt. Mõned neist enam ei eksisteeri, mõnda näeme endiselt tegusana ja mõned kandideerisid ka sel aastal.

Eesti suurimal turunduskonverentsil Password andsid ülevaate kordaminekutest ja peale tiitli pälvimist toimunud muutustest varasemalt Aasta Turundustegu võitjad SEB, Orkla Eesti, Sky Media, Leibur ja tänavune finalist Tere ja Farmi piimatööstus.

2007 SEB alustava ettevõtte stardipakett “Tee oma äri!’’

2009 SEB spordisponsorluse programm “SEB – tuliseim spordi toetaja Eestis!’’

Mõlema SEB-le Aasta Turundustegu võidu toonud tegevuse eesmärk oli kasvatada SEB brändituntust.

SEB turundus- ja kommunikatsioonijuht Karl Multer. Foto: Andres Haabu

SEB turundus- ja kommunikatsioonijuhi Karl Multeri sõnul oli neil esinduslik nimistu just spordivaldkonnas - SEB Tartu Rattamaraton, SEB Tallinna Maraton, SEB Maijooksu, SEB Balti Korvpalliliiga ja teised. Täna ei ole enam sport SEB sponsorlusportfellis prioriteediks.

"Selle aeg sai lihtsalt läbi,’’ sõnas SEB turundus- ja kommunikatsioonijuht Karl Multer Passwordil tehtud ettekandes. Multer lisas, et tegemist oli küll keerulise muutusega, sest sport on inimeste jaoks oluline, kuid ärilisest kontekstist oli see vajalik otsus.

Spordi asemel on täna SEB põhirõhk innovatsioonil ja ettevõtlusel - näiteks tehakse koostööd muuhulgas ka noorte ettevõtlusprogrammiga Junior Achievement ja äriideede konkursiga Ajujaht.

Samuti on SEB loonud ettevõtluse toetamiseks innovatsioonikeskuse, kus on võimalik osaleda ettevõtte kasvuprogrammis ja erinevatel seminaridel.

2010 Leiburi “Saib’’ lansseerimine

Leibur pälvis saia ja leiva omadusi ühendava toote Saibi lansseerimise eest turunduteo tiitli 2010. aastal.

Sellest alates on toodet arendatud ja loodud Saibile juurde erinevaid tootekategooriaid: näiteks palaleib, saib porgandiga, lastele mõeldud saibid. Toodete arvukuse haripunkt oli vahemikus 2014-2015, mil Saibi retseptiga tehti kuut erinevat toodet. 2016 jäi alles kaks toodet ja tänaseks ollakse tagasi seal, kus alustati: müügil on ainult esmalt turule toodud Saib. Toode oli oma lanseerimisel heade müügitulemustega ning Eesti leivaturul 5. kohal. Tänaseks on lansseerimisega võrreldes Saib leivaturul olevate toodete hulgas oma positsioonilt 20-30 vahel.

Leiburi kommertsdirektor Annika Oja. Foto: Marko Mumm

Leiburi kommertsdirektor Annika Oja sõnul läks innovatsiooni tuules uute toodete sortiment liiga laiaks ning killustunud jaekettide valikud hakkasid negatiivselt mõjutama Leiburi tootmist. “Püüdsime oma tootelt võtta rohkem, kui meie tootmise ja kaubanduse tervik suutis vastu võtta,” põhjendas Oja otsust valikut vähendada, sest tellimuste arvud ei toetanud optimaalseks tootmiseks vajalikke koguseid. Täna on innovatsioon Leiburis endiselt alles, kuid võrdlemisi konservatiivsel leivaturul ollakse oma tootearenduses võrreldes varasemaga pragmaatilisemad ja läbimõeldumad.

2013 - Retro FM nimevahetus ja rebränding

Retro FM (endine Raadio 3) sai Aasta Turundusteo auhinna seoses nimevahetuse ja rebrändinguga. Enne võidu toonud muutuseid oli raadiojaamal umbes 100 000 kuulajat nädalas. Retro FMi turuletulekuga kasvas vähem kui aastaga kanali kuulajaskond 158 000 kuulajani nädalas ja reklaamikäive kasvas 252%.

Praegu on Retro FMil 231 000 kuulajat nädalas, jaam on üle Eesti oma kuulatavuselt kõikidest raadiojaamadest stabiilselt 4. kohal ja Tallinnas kõige kuulatavam raadiojaam.

252 protsenti kasvas tänu Retro FMi kaubamärgi turule toomisele vähem kui aastaga kanali reklaamikäive.

Müük on alates Aasta Turundusteo auhinna võidust kasvanud 315% ehk üle kolme korra ja osakaal raadioturul tõusnud umbes 50%.

Retro FMi looja Priit Vare sõnul on raadio muusikavaliku korraldamine üsna teaduslik protsess. Foto: Marko Mumm

Sky Media loovjuhi Priit Vare sõnul on raadioäris oluline pikaajaline perspektiiv. Ta lisas, et Retro FMi nimevahetus ja üldise strateegia edu süstisid palju entusiasmi.

Nii otsustati sama tegevust korrata ning loodi juurde raadiojaam Rock FM, mille strateegias kopeeriti Retro FMiga tehtut ning ka see on edukas ja kasvavate näitajatega.

Müük on alates Aasta Turundustegu 2013 auhinna võidust kasvanud 315% ehk üle kolme korra.

Küsimusele, kas ja kuidas erinevad podcast’id, YouTube ja Spotify raadio kuulatatavust mõjutavad, vastas Vare: “Raadio muusikavaliku korraldamine on üsna teaduslik protsess.” Ta märkis, et inimesed ei pruugi seda otseselt teadvustada, kuid raadiotes mängitavad miksid on spetsiaalsete programmidega koostatud.

See tähendab, et inimestel on raadiot parem kuulata, kui suva järgi kokku pandud liste ja see hoiab endiselt raadio juures.

2016 - Kalevi šokolaadi "Nurr" relansseerimine

Nurr on Orkla kontserni kuuluva Kalevi kommivabriku üks vanimaid ajaloolisi brände. Aasta Turundusteo võidu toonud brändi lansseerimise eesmärk oli Nurri eraldada teisest Kalevi tuntud brändist Annekesest. Seda otsustati teha läbi Nurri sihtgrupi muutmise ja selleks oli vaja luua täiesti uus kontseptsioon, millega kommunikeerida ligi saja-aastast brändi noorte sihtgrupile.

Orkla Eesti / Kalevi kommivabriku turundusdirektor Anne Tääkre käsimikrofoniga pildil keskel. Foto: Marko Mumm

“Tänapäeva noor soovib, et bränd temaga räägiks,” ütles Orkla turundusdirektor Anne Tääkre ja lisas, et rõhk seati noorte sihtgrupist tulenevalt ka põhiliselt digitaalsele meediale.

Täna on Nurril endiselt kõrge jälgitavusega Facebook ja Instagram, kus tehakse erinevaid digimeedia tegevusi. Samuti räägib kass Nurr oma sotsiaalmeedia kontodel humoorikas võtmes kaasa poliitilistel, päevakajalistel ja noortele aktuaalsetel teemadel.

Sisu toodavad kanalitesse ka Nurri jälgijad ise ning viiakse läbi ka Guerilla marketing metoodikatel põhinevaid tegevusi, nagu näiteks möödunud suvel tehtud kassikujuline labürint maisipõllul või noortekonverentsil Nurri kast, kus kass noortega ekraani vahendusel rääkis ja šokolaadi jagas. Kõik turundustegevused on toonud oma toimumise perioodil brändile kahekordse müügikasvu, kuid Taakre sõnul see päris nii püsima ei jää.

2018 finalist - Tere uus piimapakk koostöös Eesti Lauluga

Paar aastat tagasi sattus Eesti üks juhtivaid ja tuntumaid kaubamärke Tere majanduslikesse raskustesse, mistõttu nad 2017. aasta kevadel konkurendist Farmiga ühinesid.

Alustati olukorra kaardistamise ja uute võimaluste loomisega. Piimanduskontsern sattus ühinemisega mitmes mõttes väljakutseid pakkuvasse olukorda - majanduslike raskustega oli kaotatud usaldusväärsus jaekettide seas ja seni konkureerivate ettevõtete meeskonnad tuli ühiste eesmärkide nimel toimima saada. Paika pandi strateegia, mille tegevuste eesmärk oli ettevõte minevikust distantseerimine.

Mitmeid uuendusi läbis ka tooteportfell, millest üks oli Tere piimapaki uuenemine. Seoses sellega käivitus Tere eestvedamisel ka turunduskampaania koostöös Eesti Lauluga, millele loodi üheskoos mobiilirakendus ja sellega võib läbi liitreaalsuse juba teist aastat piimapaki taustale laulma tuua Eesti Laulu poolfinalistid.

Kampaania osutus populaarseks ja tõi Tere sellega ka Aasta Turundustegu 2018 finalistide sekka. Tere ja Farmi Piimatööstus on kahe peale kokku piimatööstuse turuliidrid ja kriitilised ühinemisajad on möödas: “Meie toimetamistesse on lõpuks ometi saabunud argipäev!’’ ütles ettevõtte juht Katre Kõvask, lisades, et nii Tere kui ka Farmi brändid on leidnud tänaseks oma positsiooni, kuid inimeste südametesse jõudmiseks on veel vaja tööd teha.

Samuti on Kõvaski sõnul Eesti piimatööstuse vallas mitmeid konkureerivaid ettevõtteid, mis hoiab konkurentsi tervislikuna ega lase tukkuma jääda. Küsimusele Tere ja Farmi brändide võimaliku ühinemise kohta, vastas Kõvask, et tegemist on brändidega, millel on erinev kuvand - Terel meelelahutuslikum ja Farmil konservatiivsem, brändid on ja jäävad eraldi.