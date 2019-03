Islandi lennufirma lõpetas lendamise

Investorite rahaga Wow Airil õhku tõusta ei õnnestunud. Foto: Wow Air

Islandi odavlennufirma Wow Air ei suutnud investoritelt täiendavat kapitali kaasata ning oli sunnitud tegevuse peatama.

"Wow Air lõpetas tegevuse ja kõik lennud on tühistatud. Reisijatel soovitame uurida teiste lennufirmade pakutavaid lende. On võimalik, et teised lennuliinid pakuvad niinimetatud päästelendude hinda, see tähendab lende odavama hinnaga," seisab lennufirma kodulehel.