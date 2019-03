May diil põrus taas

Ka kolmas kord ei toonud Briti peaministrile Theresa Mayle edu. Foto: HAYOUNG JEON, EPA

Briti parlament lükkas kolmandat korda tagasi peaminister Theresa May kokkuleppe Euroopa Liiduga. May leppe poolt hääletas 286 parlamendiliiget, vastu 344.

Võrreldes eelmise korraga sai May lepe 44 poolthäält rohkem. May avaldas lootust, et korrapärane Brexit on veel siiski võimalik ehk stsenaarium, kus britid ei lahkuks Euroopa Liidust ilma leppeta.