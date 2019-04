Riik laenab 215 miljonit eurot

Rahandusministeeriumi võetav laen tuleb tagasi maksta aastaks 2030, pildil rahandusminister Toomas Tõniste. Foto: Andras Kralla

Rahandusministeerium võtab kasutusele 215 miljonit eurot laenu Euroopa Investeerimispangalt (EIB), et kaasfinantseerida Euroopa Liidu toetusega teostatavaid projekte.

Raha kasutatakse tee-ehituseks, reostustõrjelaeva ja -seirelennuki soetamiseks ning puudega laste tugiteenuste arendamiseks, teatas ministeerium.

Näiteks kasutab maanteeamet Euroopa Liidu toetust ja laenu Tallinna–Tartu maantee Põltsamaa–Tartu lõigul möödasõidualade rajamiseks ja Tallinna–Pärnu maanteel Kernu ümbersõidu ehitamiseks. Samuti kasutatakse laenu koos Euroopa Liidu toetusega politsei- ja piirivalveametile reostustõrjevõimekusega patrull-laeva ja seirelennuki soetamiseks, sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid projekti tarvis, millega arendatakse Haapsalu piiskopilinnus tegevusmuuseumiks, ning sotsiaalministeeriumi valitsemisalas puudega laste tugiteenuste arendamise ja pakkumise ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamise tegevusteks.

Laenu intressimäär on null, kui kolme kuu Euribor on -0,273 protsenti või madalam, ning tagasimakse tähtaeg on 2030. aasta juulis.

Sihtotstarbelise laenu raamlepingu EIB-ga 2014.–2020. perioodi europrojektide kaasfinantseerimiseks mahus kuni 600 miljonit eurot sõlmis rahandusminister 2014. aasta detsembris. Raamlepingu alusel sõlmis 2014. aastal rahandusminister laenulepingu summas 200 miljonit eurot ning 2016. aastal teise laenulepingu summas 400 miljonit eurot. Praegu võetakse kasutusele laenu osa 2016. aastal sõlmitud lepingu alusel.

EIB on Eestis seni andnud laene nii avalikule kui ka erasektorile kokku üle 2 miljardi euro. Sealhulgas on Eesti valitsus võtnud EIB-lt 2007.–2013. aasta perioodi europrojektide kaasfinantseerimiseks laenu 550 miljonit eurot.